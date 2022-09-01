Москва, , 21:11 — REGNUM Общероссийское движение детей и молодёжи должно объединить всех ребят, живущих в нашей огромной стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

Ольга Занко Росмолодежь

«Движение должно стать для них большой дружной семьей с опытными, добрыми и внимательными наставниками, помочь завести новых лучших друзей, реализовать себя и увидеть нашу великую страну», — отметила также Занко.

По ее убеждению, стать частью движения должны иметь возможность не только дети из крупных городов, но и малых городов и сел.

«Благодаря поддержке моей поправки о создании ячеек движения в детских домах, такую возможность получат и дети-сироты. Это даст дополнительные возможности для их личностного роста и развития», — подчеркнула парламентарий.

Общероссийского движение детей и молодёжи должно носить исключительно добровольный характер, но при этом быть доступным для всех желающих, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи.

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