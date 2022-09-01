Нижний Новгород, , 21:09 — REGNUM Начиная с нынешнего учебного года, во всех школах Нижегородской области детей будут учить финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского управления Банка России.

В школе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Учащиеся младших классов будут изучать её основы на уроках математики и окружающего мира — им предстоит освоить навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при проведении онлайн-покупок, а также научиться планировать свой бюджет и оценивать расходы и доходы семьи.

Для учеников с пятого по девятый классы на уроках обществознания, математики, географии и информатики педагоги предложат практические задания по финансовой грамотности.

Подросткам расскажут о том, как уберечься от мошенников, а также проведут практические занятия, посвящённые предпринимательской деятельности — научат рассчитывать налоги, стоимость товаров и услуг.

Отмечается, что разработкой сценариев уроков финансовой грамотности и контрольных заданий по новому предмету занимаются представители Банка России совместно со специалистами Министерства просвещения.