Уфа, , 21:16 — REGNUM Четыре коррекционные школы Башкирии открыли 1 сентября свои двери для обучающихся после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Башкирии.

В школе vettie vette

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Сообщается, что ремонт в этих образовательных учреждениях проходил в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования».

Так, были отремонтированы Салаватская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, Белокатайская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Стерлитамакская коррекционная школа — интернат для глухих и слабослышащих обучающихся.

Отмечается, что в этих школах была отремонтирована вся инфраструктура, помещения, был обновлен дизайн, было установлено современное оборудование, открыты центры детских инициатив.

Сообщается, что в 2022 на усиление системы образования в Башкирии из консолидированного бюджета было направлено около 94 млрд рублей. При этом 1,9 млрд рублей федеральных средств было привлечено на строительство и реконструкцию школ в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». До 2026 года в Башкирии намерены отремонтировать не менее 398 зданий школ.

На 2022 и 2023 годы планируется привлечь порядка девяти млрд рублей на капительный ремонт ещё 197 учреждений.