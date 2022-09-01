Киев, 1 сентября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В Закарпатской области бывшей УССР, подконтрольной киевскому режиму, объявлен день траура по боевикам 128-й отдельной горноштурмовой бригады ВСУ, сообщает 1 сентября пресс-служба обладминистрации.

U.S. Army Europe ВСУ

Днем траура объявляется 2 сентября.

Уточняется, что 128-я бригада, базировавшаяся в Закарпатье, за трое последних суток понесла тяжёлые потери.

Напомним, что трое суток на южной части линии боевого соприкосновения продолжаются попытки «контрнаступления» ВСУ в направлении Херсона.

По данным Минобороны России, 128-я горноштурмовая бригада ВСУ действует именно на этом участке, что подтверждено показаниями пленных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 августа войска киевского режима пытаются наступать на Херсонском направлении и несут при этом тяжелейшие потери в технике и личном составе.