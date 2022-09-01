Барселона, Испания, , 21:03 — REGNUM Каталонская «Барселона» согласилась обменять габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в «Челси» на испанского латераля Маркоса Алонсо с зарплатой в размере 7,5 миллиона евро. Об этом 1 сентября сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Обамеянг подпишет с «пенсионерами» двухлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/24. Соглашение Алонсо с «сине-гранатовыми» будет рассчитано на три года.

В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 17 матчах испанской Ла Лиги 2021/22, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей. За «сине-гранатовых» габонец выступает с 31 января 2022 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.