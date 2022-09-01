Киев, , 21:05 — REGNUM Зима может оказаться испытанием для жителей б. УССР: нужно приготовить тёплые вещи на случай перебоев электроснабжения, заявил 1 сентября советник главы «Нафтогаза» Алексей Рябчин.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, что зима, по всей видимости, будет «сложной», представитель энергетической компании предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и поставками тепла.

В связи с таким прогнозом Рябчин отметил, что «тёплые вещи не помешают», и предложил жителям б. УССР заранее выяснить, в каких точках будут располагаться пункты обогрева. Он посоветовал требовать от властей организации таких мест в населённых пунктах.

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