Киев, 1 сентября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Зима может оказаться испытанием для жителей б. УССР: нужно приготовить тёплые вещи на случай перебоев электроснабжения, заявил 1 сентября советник главы «Нафтогаза» Алексей Рябчин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

Заявив, что зима, по всей видимости, будет «сложной», представитель энергетической компании предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и поставками тепла.

В связи с таким прогнозом Рябчин отметил, что «тёплые вещи не помешают», и предложил жителям б. УССР заранее выяснить, в каких точках будут располагаться пункты обогрева. Он посоветовал требовать от властей организации таких мест в населённых пунктах.