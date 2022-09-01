Стокгольм, 1 сентября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Для преодоления парламентского барьера и попадания в риксдаг Швеции требуются заветные 4% голосов. Но благодаря специальному правилу в Акте о форме правления даже небольшая партия, действительно, может получить место в риксдаге, не набрав необходимых процентов. Об этом правиле еще раз решила напомнить администрация риксдага на своем сайте перед днем голосования 11 сентября.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

В Швеции есть 29 различных парламентских округов. Если партия получает более 12% голосов в одном из округов, партия может участвовать в распределении мест в риксдаге в этом конкретном округе — независимо от голосов, поданных за партию на общенациональном уровне. Однако это не гарантирует автоматически место в риксдаге.

Избирательным округам в Швеции заранее было выделено определенное количество мест в риксдаге, в зависимости от того, сколько человек проживает в каждом округе. Это означает, что в глубинках можно выбрать слишком мало политических представителей. Готланд, например, на выборах в этом году имеет только два постоянных мандата. Следовательно, можно набрать более 12% в округе и претендовать на парламентский мандат.

Однако есть одно «но»: понятно, что абсолютное большинство голосов будет разделено между восьми парламентскими партиями, а партии поменьше практически ничего не наберут.

Таким образом, окольная дорожка в риксдаг слишком извилиста. До сих пор ни одна партия не вошла в парламент таким путем.