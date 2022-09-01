Эссен , Германия, , 21:03 — REGNUM Федеративная Республика Германия предприняла довольно значительный пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять Германии газ, то страна, «вероятно», все же справится зимой 2022/23 годов. Такое заявление сделал сегодня, 1 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с согражданами в немецком Эссене.

Олаф Шольц Michael Lucan

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, поставки российского газа в Германию существенно сократились. Связано это с нежеланием властей Германии запускать газопровод «Северный поток — 2», а также с многочисленными санкциями Запада против России, к которым также присоединилась и Германия.

В итоге оставшийся газопровод «Северный поток» может работать только на 20% от полной мощности, так как оборудование, прокачивающее газ через трубопровод не может пройти сервисное обслуживание должным образом из-за западных санкций.

Общаясь с гражданам, Шольц заявил, что в первую очередь власти заботятся о том, чтобы на осенне-зимний период в стране был достаточный запас энергоносителей, чтобы внезапно не произошел дефицит.

«Чтобы у нас был уголь, нефть, газ… и чтобы у нас внезапно не произошёл дефицит чего-то…, остается газ из России, изНорвегии, Нидерландов, через западноевропейское направление, понемногу из каких-либо других источников», — рассказал Шольц.

Он добавил, что если газ из России перестанет поступать, то Берлин попробует увеличить поставки из Норвегии и Нидерландов.

Кроме того, Германия активно строить на побережьях Северного и Балтийского морей терминалы по приему СПГ, а также трубопроводы по другим направлениям. Нелегким, но необходимым было решение о возобновлении, либо продолжении работы угольных электростанций.

«И в этой связи мы теперь можем сказать, что даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — заявил Шольц.