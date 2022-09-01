Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Два бывших сотрудника Белого дома, служивших при экс-президенте США Дональде Трампе, должны предстать 2 сентября перед комиссией, расследующей беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Капитолий

Речь идет о бывшем советнике Белого дома Пате Чиполлоне и его заместителе Пате Филбине. Они должны выступить в качестве свидетелей и ответить на вопросы, которые помогут министерству юстиции в проводимом расследовании.

При этом Чиполлоне и Филбин станут самыми высокопоставленными среди свидетелей в деле о беспорядках в Капитолии, которые уже дали показания.

Ранее комиссия пригрозила последствиями за нежелание участвовать в расследовании бывшему главе администрации Дональда Трампа Марку Медоузу.

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