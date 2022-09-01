Оренбург, 1 сентября 2022, 21:13 — REGNUM В центре Оренбурга магазины полны продовольственных товаров. Пустых полок не наблюдается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полки ломятся от разнообразия подсолнечного масла в магазине «Пятерочка» в ценnре Оренбурга
Полки ломятся от разнообразия подсолнечного масла в магазине «Пятерочка» в ценnре Оренбурга
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Мука на любой вкус
Мука на любой вкус
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Дефицита детского питания нет
Дефицита детского питания нет
Наталья Хомутова © ИА REGNUM

В сетевом магазине «Пятерочка», что на ул. Кирова, изобилие товаров. В частности, в достаточном количестве мясной и молочной продукции, круп, хлебобулочных изделий, детского питания. На витринах представлен товары как местныхпроизводителей, так и из других регионов России. Паники среди покупателей нет. Люди не скупают оптом продукты питания.

Молочная продукция, как местная, так и из других регионов
Молочная продукция, как местная, так и из других регионов
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Без хлеба оренбуржцы не остаются. Вечером полки полны хлебобулочной продукции
Без хлеба оренбуржцы не остаются. Вечером полки полны хлебобулочной продукции
Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Между тем западные СМИ распространяют фейк о том, что в России из-за санкций якобы возник дефицит продовольствия. Распространяя ложную информацию, Запад пытается убедить население, что в России якобы дела обстоят ещё хуже, чем в странах Евросоюза.

Колбасы на любой вкус
Колбасы на любой вкус
Наталья Хомутова © ИА REGNUM