Оренбург, 1 сентября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В центре Оренбурга магазины полны продовольственных товаров. Пустых полок не наблюдается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Полки ломятся от разнообразия подсолнечного масла в магазине «Пятерочка» в ценnре Оренбурга

Наталья Хомутова ИА REGNUM Мука на любой вкус

Наталья Хомутова ИА REGNUM Дефицита детского питания нет

В сетевом магазине «Пятерочка», что на ул. Кирова, изобилие товаров. В частности, в достаточном количестве мясной и молочной продукции, круп, хлебобулочных изделий, детского питания. На витринах представлен товары как местныхпроизводителей, так и из других регионов России. Паники среди покупателей нет. Люди не скупают оптом продукты питания.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Молочная продукция, как местная, так и из других регионов

Наталья Хомутова ИА REGNUM Без хлеба оренбуржцы не остаются. Вечером полки полны хлебобулочной продукции

Между тем западные СМИ распространяют фейк о том, что в России из-за санкций якобы возник дефицит продовольствия. Распространяя ложную информацию, Запад пытается убедить население, что в России якобы дела обстоят ещё хуже, чем в странах Евросоюза.