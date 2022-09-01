Москва, 1 сентября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Полки магазина Spar не страдают от дефицита, вопреки «данным» зарубежных СМИ, публикующих ложную информацию о недостатке продуктов питания, товаров первой необходимости и т.д. В этом убедился корреспондентИА REGNUM, посетив 1 сентября супермаркет в московском Чертаново.

Макароны на полках магазина в Чертаново

Макароны на полках магазина в Чертаново

На полках в большом количестве представлены макаронные изделия разных марок.

Крупы на полках магазина в Чертаново

Рис — любого размера, формы и цвета — также представлен в магазине.

Алкоголь на полках магазина в Чертаново

Нехватки алкогольной продукции не обнаружено. Полки магазина полны винами, коньяком и шампанским. «Или пить бросили, или проблем с поставкой нет».

Сладости на полках магазина в Чертаново

«Конфетки-бараночки, словнолебеди-саночки». Полки полны кондитерских изделий, от русских пряников до зарубежных маршмеллоу.

Отметим, что в западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой. Это помогает западной пропаганде убедить своих потребителей в том, что в России ещё хуже, чем в странах ЕС — с душем, едой, водой, электричеством и оплатой за них.