Екатеринбург, , 20:52 — REGNUM В Екатеринбурге вынесли приговор гражданину, причастному к обороту наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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По словам Горелых, приговор Верх-Исетского райсуда этому гражданину является первым по организованному преступному сообществу, в состав которого и входил осуждённый. Ему назначили 18 лет колонии.

Кроме него группировка объединяла ещё 14 человек, в том числе двух женщин. Широкомасштабная операция по задержанию подозреваемых шла с мая по ноябрь 2021 года. В группу входили жители Липецка, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и территории бывшей УССР.

Основная масса наркотиков массой более 18 кг была изъята в Сысертском районе Свердловской области и в Пермском крае. А в Верхотурье оперуполномоченные нашли нарколабораторию, из которой изъяли более 8 кг. наркотиков.

Торговля смертельным товаром осуществлялась через интернет-платформу, которая уже ликвидирована.