Барселона, Испания, 1 сентября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. 1 сентября каталонская «Барселона» на своем официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с 31-летним нападающим сборной Дании по футболу Мартином Брэйтуэйтом.

«Барселона»

В прошлом сезоне форвард принял участие лишь в пяти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле футболист провел 252 минуты.

За «Барселону» Брэйтуэйт выступал с 20 февраля 2020 года после перехода из «Леганеса» за 18 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает датского нападающего в 6 миллионов евро.

Ранее Мартин также выступал за «Тулузу», «Мидлсбро» и «Бордо».