Симферополь, , 20:51 — REGNUM Фашизм является раковой опухолью на теле государства, и единственный метод борьбы с ним — военная стерилизация и дальнейшая профилактика. Об этом заявил 1 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Специальная военная операция России на территории бывшей УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Когда приходит к власти фашизм, то называйте его как угодно — нацизм, бандеровщина, правые радикалы, суть его от этого не меняется никогда. Его генетическая сущность всегда одна- это обман, провокация и войны. Только благодаря этому он паразитирует на теле любого государства и как раковая опухоль пронизывается его своими метастазами. Отсюда становится понятен смысл речи Владимира Владимировича Путина о том, что на территории бывшей УССР создаётся антироссийский анклав, который угрожает самой России, а его ликвидация и составляет цель СВО», — подчеркнул собеседник агентства.

«Мало того, наш президент подчеркнул, что дети в школах б. УССР думали, что крымский мост фейк, и не знали, что Россия и [территории бывш. УССР] были вместе. А ведь все это благодаря фашистской пропаганде бандеровской власти, которая как радиация годами излучает обман во все социальные сферы общества, убийственно влияя на людей, на их семьи, на язык общения, на культуру, да и на весь национальный образ жизни, мышления и мировоззрения», — подчеркнул политик.

Единственный способ решения этого вопроса, заявил собеседник ИА REGNUM, продемонстрировала победоносная Красная Армия в 1945 году.

«Только военной стерилизацией под корень можно решить этот вопрос. Однако, в дальнейшем, всегда необходим постоянный надзор и профилактика. Иначе фашизм будет возрождаться вновь и вновь», — считает Кискин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин в Калининграде провёл открытый урок «О самом важном». В частности, президент заявил, что на территории б. УССР создается антироссийский анклав, который угрожает самой России, его ликвидация и составляет цель СВО. Также российский лидер сообщил, что дети в школах б. УССР думали, что Крымский мост — фейк, и не знали, что Россия и территории бывш. УССР были вместе.