Москва, , 20:50 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках вновь начала снижаться и в третьей декаде августе составила 6,84% годовых. Соответствующие данные приводит 1 сентября пресс-служба Банка России.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце июля средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам составляла 6,93%. В первой декаде августа она продолжила снижаться и составила 6,83%. Во второй декаде средняя ставка выросла до 6,86%, однако тенденция к росту не закрепилась.

Отметим, что показатель продолжает снижаться с рекордно высокого уровня в 20,51%, который был зафиксирован в начале марта текущего года. До исторического минимума в 4,33% он опускался в октябре 2020 года.

Как уточняют в Центробанке, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.