Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Компания Johnson & Johnson согласилась выплатить $40,5 млн, чтобы предотвратить судебное разбирательство по иску штата Нью-Гэмпшир, обвинившего фармгиганта в причастности к опиоидной эпидемии в США, сообщает 1 сентября Reuters.

Офис Johnson & Johnson в США OpenGrid Scheduler Grid Engine

Компания 1 сентября урегулировала иск, поданный в 2018 году против нее и ее подразделения Janssen Pharmaceuticals.

Правительство штата Нью-Гэмпшир обвинило фармгигантов в «агрессивном маркетинге опиоидов» среди врачей и пациентов, а также искажении информации о свойствах препаратов. Уточняется, что компании среди прочего скрывали, насколько быстро опиоидное обезболивающее вызывает привыкание при лечении хронической боли.

Ранее три крупнейших американских аптечных сети CVC, Walmart и Walgreens, согласились выплатить в общей сложности около $650 млн для урегулирования исков, связанных с опиоидным кризисом в штате Огайо.

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