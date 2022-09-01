Манчестер, Великобритания, 1 сентября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» взял в аренду 33-летнего голкипера «Ньюкасла» и сборной Словакии по футболу Мартина Дубравку. Об этом 1 сентября сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, аренда обойдется «Манчестер Юнайтед» в 2 миллиона фунтов. Также «манкунианцы» будут обязаны выкупить вратаря за 6 миллионов фунтов, если Дубравка проведет определенное количество матчей.

За «Ньюкасл» Мартин Дубравка выступает с 31 января 2018 года после перехода из пражской «Спарты» на правах аренды. 1 июля 2018 года «сороки» выкупили голкипера за 4 миллиона евро.

В текущее летнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед», помимо Мартина Дубравки, пополнили Тайрелл Маласия (из «Фейеноорда» за 15 миллионов евро), Кристиан Эриксен (из «Брентфорда» на правах свободного агента), Лисандро Мартинес (из «Аякса» за 57,4 миллиона евро), Каземиро (из «Реала» за 60 миллионов евро) и Антони (из «Аякса» за 95 миллионов евро).