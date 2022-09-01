Сочи, Краснодарский край, , 21:05 — REGNUM Полки магазина «Магнит» в одном из районов города Сочи Краснодарского края наполнены товарами, передаёт 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Полки магазина в Сочи © ИА REGNUM

Представлен весь основной ассортимент товаров — овощи, фрукты, мясо, консервация, сладости, снеки, алкоголь, бытовая химия.

Как видно по фото, в ассортименте присутствуют товары международных торговых марок — Lays, Mars, Bounty, BigBon, Colgate, Splate, Blend-a-med, Zewa, Persil и другие. Дефицита в товарах нет.

Рядом с магазином работают небольшие лавки с продовольственными товарами. На фото — торговая точка с восточными сладостями.

Ранее в западных СМИ появилась информация о якобы возникшем в России продовольственном дефиците.