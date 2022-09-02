2 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Ярослав Громов, Всеволод Немов, , 14:57 — REGNUM «Кружит осенний листопад…» Эта фраза могла бы положить начало стихотворению или рассказу, если бы речь не шла об опасных минах «Лепесток», которыми киевские боевики целятся в мирных жителей Донбасса. Корреспондент ИА REGNUM в поездке по Донбассу своими глазами увидел, как коллеги обезвреживают их подручными средствами.

Дорога на Лисичанск Ярослав Громов © ИА REGNUM

Взорванный мост перед Лисичанском Ярослав Громов © ИА REGNUM

Разрушенный ВСУ мост перед Лисичанском Ярослав Громов © ИА REGNUM

Сгоревшее здание на въезде в Лисичанск Ярослав Громов © ИА REGNUM

Противопехотные мины «Лепесток», применяемые ВСУ, запрещены к использованию Женевской конвенцией. Они очень коварны, так как их сложно заметить не только в траве, но и на асфальте, ведь они имеют схожий грязно-зелёный цвет. Эти мины станут куда опаснее осенью, когда начнёт опадать листва.

Осколок мины Ярослав Громов © ИА REGNUM

Мина «Лепесток» на расстрескавшемся асфальте Ярослав Громов © ИА REGNUM

Мина «Лепесток» на пешеходном тротуаре Ярослав Громов © ИА REGNUM

Фрагмент разорвавшейся мины «Лепесток» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Такими минами киевские боевики обстреляли не только Донецк. Опасные находки обнаружены и на въезде в Лисичанск (ЛНР). «Лепесток» малозаметен, а потому крайне опасен. Наступив на мину, взрослый человек может лишиться конечности, ребёнку неосторожность и невнимательность грозят гибелью.

Административное здание Лисичанскводоканала Ярослав Громов © ИА REGNUM

Разрушенное здание в Лисичанске Ярослав Громов © ИА REGNUM

Памятник Героям, павшим за власть Советов Ярослав Громов © ИА REGNUM

Памятник зверски расстрелянным немецкими фашистами жителям Лисичанска Ярослав Громов © ИА REGNUM

При падении «Лепестки» не разрываются, а ждут более сильного внешнего воздействия. Чтобы мина сдетонировала, больших усилий не нужно. Кто-то берёт автомобильную шину и толкает, чтобы боеприпас придавило весом и он разорвался. Кто-то берёт в руки кирпич или кусок асфальта. Затем, отойдя на безопасное расстояние, бросает тяжёлый камень на мину, пока она не сработает.

Ограждение автомобильной покрышкой мины «Лепесток» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Мина «Лепесток», огражденная автопокрышкой Ярослав Громов © ИА REGNUM

Попытка обезвредить на расстоянии куском асфальта мину «Лепесток» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Однако безопаснее всего обратиться к сотрудникам МЧС ДНР и МЧС ЛНР с просьбой о разминировании взрывоопасных предметов. Ежедневно спасатели обезвреживают десятки мин «Лепесток».

Удачная попытка обезвредить мину «Лепесток» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Правда, сегодня этими минами уже никого не удивишь и все знают, как они выглядят. Многие обходят их стороной. Ни для кого не секрет, что эти действия ВСУ направлены против мирных жителей. Но каждый день люди задают себе и друг другу одни и те же вопросы: «За что? Почему им выпали такие страдания?»

Разбитая обстрелами заправка, вокруг которой рассыпаны мины «Лепесток» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Уничтоженная заправка на трассе Ярослав Громов © ИА REGNUM