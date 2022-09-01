Барселона, Испания, , 20:38 — REGNUM 27-летний испанский фланговый защитник Эктор Беллерин может вернуться в каталонскую «Барселону» спустя 11 лет. Об этом 1 сентября сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, футболист подпишет с «сине-гранатовыми» однолетний контракт без опции продления. Отмечается, что испанец перейдет в каталонский клуб в статусе свободного агента после расторжения контракта с лондонским «Арсеналом».

В прошлом сезоне Эктор Беллерин, выступая за «Бетис» на правах аренды, принял участие в 27 матчах за испанский клуб во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи и получил две желтые и одну красную карточки.

Беллерин покинул «Барселону» 1 июля 2011 года и перешел в «Арсенал» за 500 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.