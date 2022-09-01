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«Газовый и энергетический кризис 2021-2022 годов в Европе»
Под Харьковом «Кракен»* расстрелял остатки отступающей бригады ВСУ
*запрещённая в России организация
Москва,
1 сентября 2022, 20:46 — REGNUM Остатки отступающей бригады ВСУ были расстреляны нацбатальоном «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова, сообщил 1 сентября журналистам официальный представитель Минобороны США Игорь Конашенков.
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Представитель Минобороны сообщил, что 14-я механизированная бригада ВСУ под Харьковом в боях с ВС РФ потеряла более 50 человек. Попытку отхода в направлении Харькова предприняли 56 оставшихся в живых.
По словам Конашенкова, эта попытка не удалась, потому что при выходе к северо-западной окраине Салтовка отступающие «попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым большинство из них было уничтожено».
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.