* запрещённая в России организация

Москва, 1 сентября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Остатки отступающей бригады ВСУ были расстреляны нацбатальоном «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова, сообщил 1 сентября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Представитель Минобороны сообщил, что 14-я механизированная бригада ВСУ под Харьковом в боях с ВС РФ потеряла более 50 человек. Попытку отхода в направлении Харькова предприняли 56 оставшихся в живых.

По словам Конашенкова, эта попытка не удалась, потому что при выходе к северо-западной окраине Салтовки отступающие «попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым большинство из них было уничтожено».