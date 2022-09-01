Уфа, 1 сентября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил молодежь республики с началом нового учебного года. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Ktzn.volgograd.ru Студенты

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Сообщается, что 1 сентября в Уфе Хабиров посетил студенческий фестиваль, который был посвящён Дню знаний. Он поздравил молодёжь Башкирии с началом нового учебного года.

«Я абсолютно уверен, что через какое-то время вы перехватите эстафету у нас и будете дальше развивать Башкирию, делать ее сильнее. Чтобы республика была самым лучшим регионом нашей страны», — заявил он.

Он сообщил, что каждый год высшие учебные заведения региона и профессиональные учебные заведения становятся мощнее.

«Твёрдо вам обещаю — мы продолжим эту работу, чтобы вы гордились вашими дипломами и качеством полученного образования», — сообщил он.

Он пожелал молодым людям прожить студенческие годы счастливо, задорно.

«И, самое главное, после этого стройте нашу Башкирию, любите нашу Башкирию, любите нашу Родину», — заявил он.