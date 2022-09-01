Подгорица, 1 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Сеть 5G провайдера Crnogorski Telekom доступна почти для 70% населения Черногории, и Telekom имеет самый большой охват населения и территории сетью 4G, согласно официальным данным Агентства электронных коммуникаций Черногории.

Hana Chramostova 5g

Что касается сети 4G, то Telekom имеет самый большой охват населенной территории Черногории — сетью Telekom 4G охвачено более 97% населения страны. Кроме того, Telekom покрыл своей сетью 4G почти 78% всей территории Черногории.

С помощью сети 5G Telekom охватил 68,92% населения Черногории, став первым и оператором с самым большим покрытием сети 5G на территории Черногории.