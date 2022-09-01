Сочи, Краснодарский край, , 20:27 — REGNUM 1 сентября российский футбольный клуб «Сочи» объявил о трансфере 21-летнего центрального защитника сборной Мали и воспитанника «Пари Сен-Жермен» Муссы Сиссако.

ЗЕНИТ-СОЧИ Андрей Пронин © ИА REGNUM

Футболист перешел в «Сочи» из льежского «Стандарда» на правах свободного агента. Соглашение Сиссако с «Сочи» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает малийца в 1,2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Мусса Сиссако, выступая за «Стандард», принял участие в 19 турах бельгийской Про-Лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Юниона Сент-Жиллуаза» и получил шесть желтых и одну красную карточки.

После семи туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Сочи», одержав четыре победы и набрав 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.