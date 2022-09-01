Уфа, , 20:31 — REGNUM Школа в Луганской Народной Республике, которую отремонтировали добровольцы из Башкирии, 1 сентября открыла свои двери. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Школьная линейка 1 сентября Алексей Колчин, ИА REGNUM

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Сообщается, что глава республики Радий Хабиров по видеосвязи поздравил школьников и педагогов Донбасса с Днём знаний.

«Отрадно, что Петровская школа, которая носит дорогое для нас имя Минигали Шаймуратова, встречает День знаний в полной готовности к работе. Я неоднократно бывал в вашей школе. Знаю, что вы свято храните память о легендарном командире 112-й Башкавдивизии и её воинах, которые защищали Донбасс в годы Великой Отечественной войны», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он также сообщил, что находится в гимназии имени генерала Тагира Кусимова.

«Как и Минигали Шаймуратов, он стал настоящим героем нашей республики. Сегодня мы открыли здесь мемориальную доску в честь Героя России Тамерлана Ильгамова. Он погиб, защищая жителей Донбасса. В специальной военной операции принимает участие много ребят из Башкирии. Поэтому нас с вами связывают братские узы, долгие годы дружбы и взаимной поддержки», — заявил Хабиров.

Он отметил, что открытие обновлённой школы в Петровском является данью признательности Башкирии за заботу и уважение жителей ЛНР к сынам республики.

Хабиров поблагодарил строителей за проделанную работу по капитальному ремонту школы в ЛНР, а также волонтёров, дорожников, медиков, которые работают в Донбассе.

Сообщается, что директор Петровской школы № 22 Гульназ Серова поздравила жителей Башкирии с Днём знаний и поблагодарила за поддержку.

«Строители качественно отремонтировали нашу школу. Теперь она невероятно красивая и современная. Мы очень признательны за это», — приводит пресс-служба ее слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что строители-добровольцы обновили фасад и внутреннюю отделку школы, заменили окна, привели в порядок электроснабжение и отопление, благоустроили прилегающую территорию. Для этого из Башкирии привезли десять гуманитарных колонн со строительными материалами.

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