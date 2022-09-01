Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Международной агентство по атомной энергетике (МАГАЭ) намерено сохранить постоянное присутствие своих сотрудников на Запорожской атомной электростанции. Такое заявление сделал сегодня, 1 сентября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед тем, как покинуть Запорожскую АЭС с основной частью миссии.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По словам Гросси, часть участников миссии останется на Запорожской АЭС и будет наблюдать за ситуацией. Власти Энергодара сообщили, что на станции остались пятеро сотрудников МАГАТЭ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ посетила сегодня Запорожскую АЭС. При этом бандеровцы устроили очередную провокацию — группы диверсантов высадились в Энергодаре и попытались захватить АЭС, но этому помешали российские войска.