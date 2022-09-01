Москва, , 20:24 — REGNUM В Госдуме приветствовали поддержку президентом России Владимиром Путиным идею создания в Калининграде культурного и образовательного центра наподобие «Артека» и «Океана».

Нина Останина Duma.gov.ru

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"Сегодня из федерального бюджета финансируются только четыре детских центра: «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смена». Если к ним добавится Калининград — здорово!» — отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в телеграм-канале.

Однако парламентарий считает справедливым, чтобы в каждом федеральном округе был свой «Артек».

"Наши дети заслуживают право на оздоровление и отдых, независимо от того, где проживают их родители — в Крыму или на Алтае», — убеждена глава комитета.

Останина настаивает на возвращении государства в сферу отдыха и оздоровления детей.

«Начинать нужно с принятия базового федерального закона, по которому из бюджета должны выделяться средства на летнюю оздоровительную кампанию — на строительство и ремонт загородных детских и молодежных лагерей, на оплату путёвок, на заработную плату вожатым, медработникам, организацию охраны», — подчеркнула Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» поддержал предложение создать в Калининградской области создание аналога «Артека».

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