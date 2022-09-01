Москва, , 20:22 — REGNUM 1 сентября московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании 27-летнего бразильского центрального защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши. Об этом сообщается на официальном сайте «красно-синих».

ФК ЦСКА

По информации источника, ЦСКА заплатил португальскому клубу 2 миллиона евро за трансфер Роши. Соглашение защитника с «красно-синими» рассчитано на три года с опцией продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Виллиан Роша сыграл в 26 матчах чемпионата Португалии, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил 12 желтых и одну красную карточки.