Ижевск, , 20:21 — REGNUM В Ижевске на улице Берша открылась самая крупная школа в Удмуртии, здесь могут обучаться 2 тыс. школьников. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

сентября в новой школе в Ижевске пресс-служба правительства Удмуртии

Школа очень востребована, поскольку на улице Берша за последние пять лет по национальному проекту «Жилье и городская среда» построено около 320 тыс. кв. метров жилья.

Школа оснащена самым современным оборудованием, здесь два спортивных зала. Есть зал хореографии, спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой, беговые дорожки. Здесь будет спортивно-оздоровительный центр с двумя бассейнами, фитнес-зоной, тренажерным залом, которые будут открыты не только для детей, но и для жителей всего микрорайона.

Откроют театральную и музыкальную студии, издательский центр, лабораторию ИЗО и дизайна, два библиотечных центра, мастерские моды и кулинарного искусства, по обработке металла и древесины.

По словам главы региона Александра Бречалова, это еще и самая современная школа республики.

Сейчас в школе открыто 75 классов, из которых 15 — для первоклассников. На работу в школу приняты 200 педагогов.

Кроме того, региональный оператор по обращению с отходами установил в школе первый в республике фандомат — автомат по сбору тары на переработку. Он будет принимать алюминий и пластик.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе 1219 образовательных учреждений. В преддверии нового учебного года все детские сады и школы республики прошли приемку. Всего в Удмуртии 1 сентября за парту сядут 311 тыс. учеников, из них около 21 тыс. — первоклассники.

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