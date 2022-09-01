Оренбург, 1 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Жители Оренбурга не наблюдают дефицита продуктов питания в местных магазинах. Корреспондент ИА REGNUM узнал о наличии продуктов питания из потребительской корзины на полках супермаркета в микрорайоне Карачи Оренбурга.

Полина Хомутова ИА REGNUM Чай в магазине «Магнит» Оренбург

ИА REGNUM Сладости в магазине «Магнит» Оренбург

Ассортимент на прилавках магазинов определённо не страдает. Здесь представлены множество видов кофе и чая, да и сладостей хватит на всех.

ИА REGNUM Молоко в магазине «Магнит» Оренбург

Ранней жаркой осенью оренбуржцы не останутся и без питьевой воды. Её на полках также представлено множество видов на любой вкус и кошелёк.

ИА REGNUM Молочная продукция в магазине «Магнит» Оренбург

Не останутся оренбуржцы и без молочной продукции. На прилавках даже вечером остаётся свежее молоко, йогурты, творог и сметана, в том числе от местных производителей.

ИА REGNUM Крупы в магазине «Магнит» Оренбург

Различные виды круп и консервов также в избытке. Здесь и макароны, рис, пшено, и даже булгур, и кускус.

ИА REGNUM Вода в магазине «Магнит» Оренбург

Полки магазинов Оренбурга пополняются. При этом западные СМИ распространяют информацию якобы о дефиците товаров в России из-за санкционного давления