Бишкек, 1 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Депутат Шайлообек Атазов в ходе первого после летних каникул заседания парламента Киргизии поинтересовался у премьер-министра Акылбека Жапарова, действительно ли из республики вывезли 19 тонн золота.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Глава правительства ушел от ответа, заявив, что пришел поздравить депутатов с началом сессии, и на вопросы парламентариев будет отвечать, когда придет на заседание законодательного собрания с итоговым отчетом за год.

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«Теперь у вас будет много поводов меня вызывать и задавать вопросы. По золоту я готов дать точную информацию. Мы не допустим, чтобы некоторые информагентства нас рассорили из-за золота. Золото — не игрушка, по каждому миллиграмму есть данные», — подчеркнул Жапаров.

Напомним, ранее киргизские СМИ написали о том, что власти Киргизии засекретили информацию о том, какой стране продали 19,2 тонны золота или 40% от общего объёма экспорта этого драгметалла за 2021 год. Также стало известно, что эту партию золота реализовали за $1,1 млрд (около 60,3 млрд рублей).

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