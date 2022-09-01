Минск, , 22:23 — REGNUM Во время трансляции лекции президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая прошла во Дворце независимости и длилась почти четыре часа, в кадр попал парень, который написал в блокноте «Спасите». Об этом сообщает издание «Зеркало».

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Первокурсник специальности «биотехнология» БГУ Роман рассказал, что «все совсем не так, как всё подумали».

«Дело в том, что я не смог поесть вчера вечером, не получилось позавтракать и сегодня утром, потому что не услышал будильник и проспал. К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору «Спасите» в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте», — объяснил Роман.

По его словам, в этот момент впереди сидящий парень начал задавать свой вопрос, и камера стала снимать.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября первый урок во всех школах и вузах Белоруссии проходил под названием «Историческая память — дорога в будущее». Его провëл для старшеклассников лично Александр Лукашенко. Открытый урок транслировался в YouTube-канале ОНТ.