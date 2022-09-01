София, , 20:14 — REGNUM Правительство Болгарии обратилось к руководству Еврокомиссии с просьбой предоставить Софии €1,3 млрд в качестве специальной помощи на развитие проектов в сфере дорожного строительства, создание новых мостов через крупные реки страны, а также обновление систем железнодорожного транспорта.

Копилка с деньгами Cameron Adams

Об этом 1 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Деньги должны быть реализованы в рамках плана «Механизма восстановления и устойчивости ЕС», подписанного Софией и Брюсселем в 2021 году. Этот план предусматривал выделение денег из казны Евросоюза для поддержки инфраструктурных проектов для Болгарии и Румынии.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Еврокомиссии, рассмотрение обращения Софии может занять в структурах ЕС до полугода.

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