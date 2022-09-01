Воронеж, , 20:26 — REGNUM Полки магазинов в Воронеже заполнены, в этом убедился корреспондент ИА REGNUM, обойдя несколько сетевых магазинов на улице Ломоносова и Тимирязева в Центральном районе города.

Охлаждённое мясо в магазине в Воронеже © ИА REGNUM

В магазинах сохраняется широкий ассортимент круп и пасты, молочных и кисломолочных продуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы.

Не изменился ассортимент в отделе чая и кофе, богатый выбор овощей и фруктов — как в магазинах, так и в небольших торговых точках. Нет проблем и с полуфабрикатами, сладостями, мукой и сахаром. Дефицита не наблюдается ни по одному наименованию обычных для сетевых магазинов товаров.

Растительное масло в ассортименте © ИА REGNUM

Между тем, в западных СМИ активно распространяются «свидетельства» о дефиците продовольствия в России из-за якобы действия санкций. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой. Власти западных стран пытаются убедить жителей, что ситуация с душем, едой, водой, электричеством и оплатой за них в России хуже, чем в странах ЕС.

Читайте развитие сюжета: Жертвам пропаганды: что на полках магазинов в Саратове