Москва, , 20:20 — REGNUM Российский рэпер Антоха MC (Антон Кузнецов) выпустил новый видеоклип «Жара». Об этом 1 сентября сообщило издание «Афиша Daily».

Антоха МС Цитата из видеоклипа «Жара»

В представленном ролике музыкант рассказывает о летнем времяпрепровождении, примеряя на себя образы пловца, скейтера, бизнесмена и даже тренера по аэробике. Режиссёром видео выступил Родион Чистяков, ранее сотрудничавший со Славой КПСС, Booker и Murovei.

Напомним, в июне 2022 года Антоха MC представил новый мини-альбом «Летний». Проект включил в себя 4 песни, одной из которых стала «Жара».

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