Москва, , 20:10 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») не рассчитывает на позитивный для России итоговый доклад по Запорожской АЭС.

Пётр Толстой Duma.gov.ru

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«Я бы не стал надеяться на благополучный для нас исход и позитивный для России итоговый доклад», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Также, по его словам, смысл утренних неудачных попыток «отбить» ЗАЭС с помощью диверсионных групп — это стремление показать перед приездом миссии МАГАТЭ, что за станцию идут ожесточенные бои.

«И задержка на три часа — звено той же цепи: у Киева ещё была надежда, что успеют переломить ситуацию. Не удалось. Миссия начала свою работу, а станция находится под контролем и защитой России», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Организация Объединённых Наций (ООН) положительно оценивает роль России в обеспечении безопасности посещения Запорожской атомной электростанции миссией Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

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