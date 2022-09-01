Нью-Йорк, США, , 20:06 — REGNUM Организация Объединённых Наций положительно оценивает роль России в обеспечении безопасности посещения Запорожской атомной электростанции миссией Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Такое заявление сделал сегодня, 1 сентября, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке бандеровских диверсантов захватить ЗАЭС во время приезда миссии МАГАТЭ.

Запорожская АЭС Ralf1969

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Дюжаррика на брифинге попросили прокомментировать недоумение Министерства обороны России на тему того, что ООН никак не отреагировала на инцидент связанный с попыткой диверсантов киевского режима захватить Запорожскую АЭС в тот момент, когда туба прибыла миссия МАГАТЭ. Представитель генсека ООН ответил, что в секретариате Всемирной организации очень рады тому, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС.

«Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов. Как и с любой миссией ООН — это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН», — сказал Дюжаррик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, диверсионные группы киевского режима пытались захватить Запорожскую АЭС в тот момент, когда туда прибывала миссия МАГАТЭ. Своевременные действия Вооруженных сил России по нейтрализации диверсантов не позволили этого сделать.