Новосибирск, , 20:10 — REGNUM В вопросе об эффективности санкционных мер воздействия в межгосударственных отношениях экспертное сообщество давно сформировало достаточно устойчивую и аргументированную позицию — санкции используются в первую очередь для решения внутренних задач. «Антироссийские санкции Запада» — это проект США для обеспечения своих экономических интересов: захват европейского энергетического рынка и реализация своих более дорогих сланцевых энергоресурсов на нём. Об этом ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«То, что это ударит по их союзникам-европейцам или то, что на этом заработают их «враги русские» — всё это далеко вторичные вещи. Понятно, что такой американский трюк, предполагающий резкое сокращение темпов социально-экономического уровня жизни в Европе, провернуть без «сообщников» в западно-европейской элите было бы вряд ли возможно. Например, Ангела Меркель упиралась до последнего и строила «Северный поток-2». Однако, к счастью, не очень дальновидный новый канцлер ФРГ стал настоящим политическим джокером для претворения в жизнь вашингтонской многоходовки. На текущий момент Олаф Шольц понимает, что в следующий политический сезон он и вся его зелёная коалиция не попадают. Более того, возникают сомнения: смогут ли они высидеть весь положенныйим срок. В таких условиях закономерно, что единственная тактика устоять на горе — это «уйти в несознанку», что немецкие лидеры прекрасно изо дня в день демонстрируют, — отметил эксперт. — С точки зрения нашей страны понятно, что наши энергетические компании активно зарабатывают на продаже очень подорожавших энергоресурсов. Однако, российская экономика — это не только торговля углеводородами, закрытие европейского рынка и ограничение доступа к технологиям рано или поздно начнёт негативно сказываться на наших производственном и транспортном секторах. Условно, станок может какое-то время (один-два-три года) проработать без иностранных комплектующих, но это явно не может длиться вечно. Поэтому одна из главных государственных задач на сегодня — это эффективно распорядиться имеющимися ресурсами для решения проблем вторичного сектора экономики».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 августа в интервью газете Magdeburger Volksstimme канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает антироссийские санкции эффективными и правильными.