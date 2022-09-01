Екатеринбург,
1 сентября 2022, 20:19 — REGNUM Жители Екатеринбурга 1 сентября стали свидетелями тумана. Он окутал город утром и сохранялся в течение дня.
Подробно — в фоторепортаже.
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин © ИА REGNUM