Курган, 1 сентября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Кургане шесть медалей «За отвагу на пожаре» и медаль «За спасение погибавших» вручил глава МЧС Александр Куренков зауральским пожарным. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Александр Куренков вручает медали курганским огнеборцам

На счету героев, получивших награды, не только остановленная огненная стихия, но и спасённые жизни.

Командиры отделений пожарно-спасательных частей Кургана Андрей Моринец-Дейнеко, Илья Парыгин, помощник начальника караула ПСЧ-6 Вячеслав Холодилин при тушении пожара в многоквартирном жилом доме, рискуя жизнью, спасли из огненного плена двух пожилых людей и семью из трёх человек, в том числе малолетнего ребенка.

При руководстве ликвидацией огня в многоквартирном доме начальника дежурной смены пожарно-спасательного отряда ФПС Александра Александрова была предотвращена гибель 12 человек, в том числе двух пенсионеров и двух детей.

Награждение огнеборцев прошло в торжественной обстановке на Троицкой площади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Александр Куренков положительно оценил противопожарные инициативы, которые внедряются в Курганской области.