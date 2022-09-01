Вашингтон, 1 сентября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер об «угрозе» со стороны сторонников 45-го президента США Дональда Трампа является объявлением войны половине страны, написал 1 сентября в соцсети член американского Конгресса Ронни Джэксон.

Конгресс США

«Белый дом объявил войну половине страны, — написал Джэксон. — Они не рассматривают нас как равноправных партнёров, они видят в нас только врагов».

Как сообщало ИА REGNUM, Жан-Пьер ранее заявила, что американский президент Джо Байден видит в сторонниках Трампа «угроза демократии и свободе».