1 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 20:48 — REGNUM Политизированные мейнстримные СМИ США начали работать в усиленном режиме в преддверии приближающихся промежуточных выборов 2022 года, заявил колумнист Fox News Дэвид Босси. По его мнению, с помощью натиска очевидно однотипных заголовков, рекламирующих Демократическую партию, СМИ пытаются изменить политический нарратив и заставить людей думать, что стране будет не так уж и плохо при руководстве президента Джо Байдена и полном контроле демократов над Конгрессом.

Выборы США Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Неужели вы предполагаете, что СМИ предвзяты и отдают предпочтение демократам?» — иронизирует libs_r_liars.

«Сейчас мы видим, как американцы с низким и средним доходом с трудом сводят концы с концами после того, как Джо и демократы устроили беспорядок в стране. Вот что делают демократы», — пишет ON34.

«Инфляция 8,6% и Байдена рекламируют? Более 70% людей не нравится направление, в котором движется страна под управлением демократов», — отмечает makalawena.

«Голосуйте за республиканцев, если вы еще в здравом уме и понимаете, что мужчины не могут забеременеть», — советует mb78starsnstripes.

«Главное оружие, используемое правительственно-медийным истеблишментом против американцев и республиканцев, — это пропаганда. Снова и снова обвинения в адрес республиканцев из анонимных источников распространялись зловещими либеральными СМИ и поддерживались коррумпированным руководством ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ», — напоминает tomorrowswinds.

«Это не провал Байдена, а провал всей партии», — подчеркивает yardawg.

«В конце концов, ответственность всегда несет тот, кто находится наверху», — отвечает pennst8girl.

«Байден объявил войну американцам. Он настолько возмущен тем, что хоть один человек указывает на его провалы, что вместо того, чтобы очернить политического кандидата, против которого он мог бы баллотироваться, он теперь нападает на простых американцев за то, что они отвергают его провальную политику», — негодует lima533.

«Это лишь вопрос времени, когда демократы предложат построить концентрационные лагеря для консерваторов», — уверен bobpies.

«Из могущественной страны в страну третьего мира — вот что сделал Джо Байден. Джо и его избиратели, как низко вы можете опуститься?» — спрашивает metarzanyoujane.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если Конгресс останется в руках демократов, то к 2024 году США не будет», — волнуется ArcticLatitude.

«Нет, это будет новая латиноамериканская страна. Без шуток, друзья, демократы хотят этого и принимают соответствующие законы. Как еще объяснить бесконтрольную миграцию?» — отвечает MagnaCarta.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп опережал действующего президента Джо Байдена в опросах по поводу президентских выборов 2024 года, сообщает Fox News со ссылкой на исследование Эмерсон Колледжа.

Напомним, что согласно опросу, проведенному среди избирателей из штата Пенсильвания, 47% готовы поддержать Трампа на выборах, в то время как только 42% поддержали бы Байдена.

Еще 3% не дали определенного ответа, а 8% хотели бы поддержать кого-нибудь другого.