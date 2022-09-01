Саратов, , 19:59 — REGNUM После грозы в городе Балаково из строя вышла насосная станция. Об этом сообщил в своем telegram-канале министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Проверка работы водоснабжения Дарья Драй © ИА REGNUM

Он уточнил, что в силовых насосах, подающих воду, возникли неполадки автоматики.

«В результате без воды остался весь г. Балаково, включая медицинские организации г. Балаково», — подчеркнул министр.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время ремонтные работы проводит МУП «Балакововодоканал».

Как сообщало ИА REGNUM, приход во имя святителя Митрофания Воронежского и два хозяйствующих субъекта в течение трех месяцев были отключены от сетей холодного водоснабжения. Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения — Саратов» не восстанавливало водоснабжение после аварии и не подавала холодную воду в храм и двум компаниям, при этом пытаясь переложить обязанности по ремонту на самих абонентов.

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