Киев, 1 сентября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. На Запорожской атомной электростанции остались пять членом миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сегодня, 1 сентября, сообщают власти Энергодара.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ пробыла на Запорожской АЭС менее суток и спешно ретировалась. При этом возглавляющий миссию директора МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел».

Глава администрации Энергодара Александра Волга сперва заявил, что на Запорожской АЭС останутся 8−12 членов миссии МАГАТЭ, однако теперь стало известно, что на АЭС останутся только 5 членов миссии.

Основная часть миссии уже покинула станцию во главе с Гросси. Оставшиеся сотрудники МАГАТЭ разгружают оборудование и продолжат работу на станции.