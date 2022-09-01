Москва, 1 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. 19-летний российский нападающий и воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Эдуард Багринцев перешел в словацкую «Дубницу». Об этом 1 сентября сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

ФК ЦСКА

Действующее соглашение Эдуарда Багринцева с ЦСКА рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне Эдуард Багринцев сыграл лишь в одном матча за ЦСКА в рамках Кубка России. В составе юниорской сборной России U19 футболист сыграл в трех матчах отборочного турнира к Чемпионату Европы U19.