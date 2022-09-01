Челябинск, 1 сентября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Челябинске стартовал приём заявок от организаций, желающих стать подрядчиками строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо. Информация размещена на портале госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Стоимость работ определена в 131,4 млн рублей. Объект появится в Курчатовском районе между Комсомольским проспектом и проспектом Победы, а также улицей Молодогвардейцев.

Заявки принимают до 9 сентября. 13-го планируется подвести итоги. А завершить строительство ФОКа собираются к 15 октября 2023 года.