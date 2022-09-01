Петропавловск-Камчатский, , 19:52 — REGNUM Премьеру художественного фильма «Камень ворона» камчатской киностудии «Блик» посмотрели участники экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

Костер в стойбище кочевников Анна Наводничая, ИА REGNUM

Фильм-сказка основан на легендах и преданиях коренных народов Крайнего Севера.

«Мы взяли в общий сюжет фильма разные легенды наших народов — эвенов, коряков, алеутов и так далее. Наши герои два друга, Ворон Кутх и Игги, путешествуют по Камчатке», — цитирует слова режиссера фильма Евгения Терновых пресс-служба краевого правительства.

Он отметил, что скоро фильм «Камень ворона» покажут в киноцентрах Камчатки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2022-й год официально объявлен губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым Годом культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае.

Напомним также, что Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» проходит на Камчатке с 30 августа по 5 сентября.